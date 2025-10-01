В Подмосковье за месяц пройдет семь выездных акций по сдаче крови

В этом месяце в Подмосковье планируется провести семь выездных акций по сдаче крови. Их организует региональный центр крови, рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Акции пройдут в Дубне, Чехове, Раменском, Балашихе, Озерах и Электростали. Доноров будут ждать с 9:00 до 12:00.

«Ваша кровь может стать настоящим спасением для многих людей, нуждающихся в ней», — отметил заведующий отделом заготовки крови для выездной формы работы областного учреждения Никита Митькин.

