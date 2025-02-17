В Подмосковье за месяц провели более 11 тыс. исследований колбасных изделий

Свыше 11 тыс. исследований колбасных изделий провели в Подмосковье в январе 2025 года. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

За указанный период сотрудники Госветслужбы региона отобрали более 11,6 тыс. проб такой продукции. Колбасу оценивали с помощью органолептики.

В Подмосковье можно приобрести колбасные изделия различных видов, в том числе вегетарианскую и безглютеновую колбасу. Вся продукция проходит регулярную проверку.

Ранее в министерстве сообщили об итогах проверки качества говядины в январе. Всего за месяц было проведено около 4,7 тыс. исследований.