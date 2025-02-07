В Подмосковье за месяц провели более 1,8 тыс. исследований рыбы

В Подмосковье в январе 2025 года провели более 1,8 тыс. исследований рыбы, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Качество рыбы в регионе проверяют специалисты лабораторий Госветслужбы. Проверке подлежит рыба, которая продается на областных рынках и ярмарках.

За указанный период в Подмосковье отобрали 1,3 тыс. проб такой продукции. Специалисты обращали внимание на внешний вид рыбы, ее запах, цвет, вкус и текстуру. Кроме того, определяли, есть ли в рыбе паразиты.

Жителям региона посоветовали покупать рыбу только в местах санкционированной продажи, где продавцы могут предоставить документы, подтверждающие происхождение и дату производства товара.

Ранее в министерстве сообщили, что в Подмосковье в январе провели почти 4,7 тыс. исследований говядины.