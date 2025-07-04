В Подмосковье за месяц провели порядка 100 акций ко Дню медицинского работника

В Подмосковье за июнь провели около 100 различных мероприятий ко Дню медицинского работника. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

«Сотрудникам важно ощущать защищенность на рабочем месте и чувствовать поддержку от руководства. Только силами первичных профсоюзных организаций мы охватили более 4 тыс. медицинских работников, вовлекли и поощрили самых активных», — рассказала председатель областной организации профсоюза работников здравоохранения России Нина Суслонова.

Масштабные мероприятия провели в Дмитрове, Подольске, Одинцово и других округах. Были задействованы такие крупные организации, как областной центр крови и МОНИИАГ.

В регионе также уделяется особое внимание профилактике выгорания медиков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил на работу в область врачей из других регионов.