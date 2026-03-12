В Подмосковье за месяц установили более 1,1 тыс. камер видеонаблюдения

В Подмосковье в феврале установили более 1,1 тыс. камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион». Об этом сообщает Главное управление региональной безопасности Московской области.

Так, за месяц было установлено 1168 видеокамер. Они появились в общественных местах, на социальных объектах и на подъездах многоквартирных домов.

Наибольшее число камер установили в Ленинском и Богородском округах, а также в Наро-Фоминске, Люберцах и Красногорске.

За месяц благодаря камерам в области раскрыли 858 преступлений. Был составлен 651 протокол об административных правонарушениях.

Всего к системе «Безопасный регион» подключено более 168 тыс. камер видеонаблюдения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о нарушениях, которые помог устранить ИИ.