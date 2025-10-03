В Подмосковье за месяц восстановили освещение более чем в 1,5 тыс. подъездов
Ремонт освещения провели в 1,5 тыс. подъездов Подмосковья в сентябре
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
В Подмосковье за сентябрь провели ремонт систем освещения более чем в 1,5 тыс. подъездов МКД. Об итогах работ рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В ходе ремонта специалисты меняли лампы, приводили в порядок проводку, восстанавливали работу неисправных приборов. Если требовалось, проводили замену выключателей и кабелей.
Ответственность за работу освещения в местах общего пользования несет управляющая компания.
Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев осмотрел единый диспетчерский центр водоканала Химок.