В Подмосковье за месяц восстановили освещение более чем в 730 подъездах
Более чем в 730 подъездах Подмосковья восстановили освещение в феврале
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
В Подмосковье по итогам февраля восстановили освещение более чем в 730 подъездах и входных группах. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Ответственность за исправность освещения в подъездах многоквартирных домов несут управляющие организации. На устранение неисправности выделяется семь дней с момента получения заявки от жителей.
Если в установленный срок неполадка не была устранена, жители могут подать обращение в территориальный отдел министерства.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал развивать в регионе прозрачную коммуникацию между УК и жителями.