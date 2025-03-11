В Подмосковье за месяц восстановили освещение более чем в 730 подъездах

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

В Подмосковье по итогам февраля восстановили освещение более чем в 730 подъездах и входных группах. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ответственность за исправность освещения в подъездах многоквартирных домов несут управляющие организации. На устранение неисправности выделяется семь дней с момента получения заявки от жителей.

Если в установленный срок неполадка не была устранена, жители могут подать обращение в территориальный отдел министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал развивать в регионе прозрачную коммуникацию между УК и жителями.