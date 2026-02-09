В Подмосковье за месяц заготовили более 6 тонн донорской крови

В январе 2026 года в Подмосковье заготовили 6,3 тонны донорской крови и ее компонентов – регион полностью обеспечивает свою потребность в них. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Донорская кровь и ее компоненты могут потребоваться в любой момент, вне зависимости от выходных или праздников, поскольку беда всегда приходит внезапно», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Сдать кровь жители могут в областном центре крови, его филиалах — в Подольске, Воскресенске, Щелкове, Орехово-Зуеве, Наро-Фоминске, в отделениях переливания крови в медучреждениях и в рамках выездных акций. Для этого нужно быть старше 18 лет и не иметь медицинских противопоказаний. Собранная кровь поможет спасти пострадавших в ДТП, пациентов с травмами, ожогами и не только. Ознакомиться с полным списком учреждений Службы крови региона можно на сайте.

