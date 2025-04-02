В Подмосковье за неделю эвакуировали более 4 тыс. автомобилей

На прошлой неделе в Подмосковье эвакуировали более 4,1 тыс. автомобилей, которые были припаркованы с нарушениями правил остановки и стоянки, это на 143 автомобиля меньше в сравнении с предыдущей неделей. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным областного Центра безопасности дорожного движения, наибольшее число нарушений зафиксировали в Красногорске, Ленинском, Химках, Мытищах и Люберцах. В ведомстве призвали водителей не нарушать правила парковки, чтобы не препятствовать проезду экстренных служб.

Узнать о местонахождении эвакуированного авто можно по телефону 112 или в приложении «112» МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.