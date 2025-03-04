В Подмосковье за неделю эвакуировали почти 4 тыс. автомобилей

За неделю в Подмосковье эвакуировали чуть более 3,9 тыс. автомобилей, которые были припаркованы с нарушениями правил остановки и стоянки, это на 185 автомобилей больше в сравнении с показателями предыдущей недели. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным областного Центра безопасности дорожного движения, наибольшее число нарушений выявили в Химках, Мытищах, Ленинском, Красногорске и Люберцах. Водителей призвали парковать машины правильно, чтобы не препятствовать проезду экстренных служб и других участников дорожного движения.

Узнать о местонахождении эвакуированного авто можно по номеру 112, в приложении 112 МО или на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.