В Подмосковье за неделю эвакуировали почти 4 тыс. машин

На прошлой неделе в Подмосковье эвакуировали более 3,7 тыс. автомобилей, которые были припаркованы с нарушениями правил остановки и стоянки, это на 120 авто меньше в сравнении с предыдущей неделей. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным областного Центра безопасности дорожного движения, наибольшее число нарушений зафиксировали в Химках, Ленинском округе, Мытищах, Люберцах и Котельниках. В ведомстве призвали водителей соблюдать правила парковки, чтобы не препятствовать проезду экстренных служб и других участников дорожного движения.

Узнать о местонахождении эвакуированной машины можно по телефону 112, в приложении 112 МО или на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.