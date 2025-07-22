В Подмосковье за неделю эвакуировали почти 4 тыс. неправильно припаркованных автомобилей

На прошлой неделе в Подмосковье эвакуировали более 3,8 тыс. автомобилей, которые были припаркованы с нарушениями правил остановки и стоянки, это на 53 больше по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным областного Центра безопасности дорожного движения, наибольшее число нарушений зафиксировали в Красногорске, Химках, Мытищах, Ленинском и Люберцах. Чаще всего эвакуировались автомобили марок KIA (339 ТС), ВАЗ (321 ТС), Hyundai (267 ТС), Volkswagen (217 ТС) и Geely (189 ТС).

Водителей призвали соблюдать правила парковки и не оставлять машины на переходах, остановках или на проездах во дворы. Узнать о местонахождении эвакуированного авто можно по телефону 112 или в приложении 112 МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.