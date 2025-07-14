В Подмосковье за неделю из аварийного жилья переселили почти 150 человек

На прошлой неделе в Подмосковье из аварийного жилья переселили 143 человека, работы прошли в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, выплачена выкупная стоимость, предоставлены сертификаты, приобретены квартиры на вторичном рынке», – уточнили в сообщении.

Расселение прошло в 14 округах, в том числе Богородском, Бронницах, Дмитровском, Егорьевске и так далее. Жильцов расселили из 64 жилых помещений общей площадью более 2,7 тыс. кв. м. На прошлой неделе в Королеве собственникам аварийного жилья выдали первые сертификаты, в общей сложности в округе в программу вошли семь многоквартирных домов, 26 собственников уже подали заявление на получение сертификата.

Напомним, что узнать подробнее о сертификате можно на «горячей линии» областного Минстроя по номеру 8 (926) 611-93-33, 8 (925) 241-75-24, 8 (925) 241-13-52, 8 (925)241-75-11.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.