В Подмосковье за неделю к системе «Безопасный регион» подключили более 260 камер

На прошлой неделе в Подмосковье к системе «Безопасный регион» подключили 264 видеокамеры, в общей сложности с начала 2026 года – более 1,5 тыс. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В ведомстве уточнили, что теперь к системе подключены более 168 тыс. камер. Они позволяют следить за порядком в общественных местах, выявлять и предупреждать правонарушения и не только. Такие камеры устанавливают во дворах, в подъездах, возле детских госучреждений и в других общественных местах.

Более 90 тыс. камер оснащены искусственным интеллектом. Напомним, что со всеми ИИ-практиками региона можно ознакомиться на портале «Цифровой регион».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.