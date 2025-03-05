В Подмосковье за неделю опубликовали 24 социально значимые закупки

В Комитете по конкурентной политике Московской области рассказали о новых социально значимых закупках в регионе. В ведомстве сообщили, что за неделю их было опубликовано 24.

К примеру, опубликована закупка на проведение реконструкции сетей теплоснабжения, реконструкции и строительства блочно-модульных котельных в Кашире.

Также планируется капремонт восьми учреждений здравоохранения, в том числе главного корпуса областного хосписа (для детей) в Коломне.

Кроме того, опубликовали закупки на строительство дороги «п. Денежниково — с. Петровское» в Раменском и реконструкцию дороги по улице Профессиональная в Дмитрове.

Ранее в ведомстве сообщили, что за первые две недели февраля в Подмосковье провели 156 аукционов по земельно-имущественным торгам.