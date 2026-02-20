В Подмосковье за неделю провели 36 рейдов по выявлению нарушений обращения с отходами
Попытки сжигания мусора и нелегального приема отходов пресекли в Подмосковье
Фото: [Министерство экологии и природопользования Московской области]
В Подмосковье за неделю провели 36 рейдов по выявлению нарушений обращения с отходами. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
В ходе проверок в Балашихе выявили случай незаконного сжигания мусора на территории гаражно-строительного кооператива «Ракета-2». Нарушение пресекли и демонтировали источник загрязнения.
В Раменском, Чехове и Клину выявили поддельные удостоверения тракториста-машиниста. Все материалы передали правоохранительным органам.
За указанный период инспекторы также провели 798 техосмотров и приняли 250 экзаменов на право управления самоходными машинами.
Всего было объявлено 96 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.
