В Подмосковье за неделю провели 36 рейдов по выявлению нарушений обращения с отходами. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

В ходе проверок в Балашихе выявили случай незаконного сжигания мусора на территории гаражно-строительного кооператива «Ракета-2». Нарушение пресекли и демонтировали источник загрязнения.

В Раменском, Чехове и Клину выявили поддельные удостоверения тракториста-машиниста. Все материалы передали правоохранительным органам.

За указанный период инспекторы также провели 798 техосмотров и приняли 250 экзаменов на право управления самоходными машинами.

Всего было объявлено 96 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства новых очистных сооружений в Кашире.