В Подмосковье за неделю провели более 1 тыс. патрулирований лесов

За неделю лесная охрана Подмосковья совместно с сотрудниками полиции, МЧС и других ведомств провела более 1 тыс. патрулирований земель лесного фонда, чтобы проконтролировать соблюдение лесного законодательства. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

«Зафиксировано 31 нарушение лесного законодательства, по которым составлено 29 протоколов об административных правонарушениях. Большая часть: 20 нарушений — по статье 8.32 КоАП РФ „Нарушение правил пожарной безопасности в лесах“», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Наибольшее число патрулирований провели в Истринском филиале, Клину, а также в Виноградовском, Ступинском и Дмитровском филиалах.

В ведомстве призвали граждан соблюдать требования пожарной безопасности, при обнаружении лесного пожара важно немедленно сообщить об этом по единому номеру экстренных служб «112».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ликвидации последствий ливня в Подмосковье.