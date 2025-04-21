В Подмосковье за неделю расселили 78 жителей аварийных домов

В Подмосковье за неделю переселили из аварийных домов 78 человек. Расселение провели в шести округах региона, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Так, жителей расселили в Жуковском, Дмитрове, Люберцах, Можайске, Пушкино и Солнечногорске. Всего было расселено 32 жилых помещения, общая площадь которых составила почти 1,4 тыс. кв. м.

В ближайшее время планируется переселить жителей аварийных домов в Ступино. Здесь в доме, строящемся на улице Горького, уже завершается чистовая отделка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об ипотеке, которая доступна в регионе, и строительстве новых жилых домов.