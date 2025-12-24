В Подмосковье за неделю состоялось более 90 земельно-имущественных аукционов

С 15 по 19 декабря 2025 года в Подмосковье прошло 95 аукционов по реализации земельных участков и имущества. Об этом сообщила пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В торгах приняли участие 188 претендентов. В среднем на каждый лот приходилось около двух участников, однако на некоторые объекты наблюдался повышенный интерес. Наиболее активная конкуренция развернулась на аукционе по продаже земельного участка под индивидуальное жилищное строительство в городском округе Подольск, где за право приобретения боролись 11 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о лидерских показателях области по экономическому росту и инвестициям.