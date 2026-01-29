В Подмосковье за неделю устранили более 230 засоров канализации

В Подмосковье за неделю работники Мособлводоканала устранили 231 засор канализации. О недельных итогах работы рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В ведомстве отметили, что чаще всего причиной засоров становится неправильное использование сетей жителями. К возникновению тампонады приводит сброс в канализацию твердых предметов, крупных остатков пищи, тряпок и салфеток.

В большинстве случаев для очистки трубопроводов используется спецтехника, в том числе илососы и каналопромывочные машины. Сейчас на выполнение работ может уходить больше времени, так как перед устранением засора требуется очистить территорию от снега.

