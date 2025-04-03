В Подмосковье за неделю выявили шесть нарушений правил охоты

В Подмосковье за неделю в рамках государственного охотконтроля зафиксировали шесть нарушений правил охоты. Об этом рассказали в комитете лесного хозяйства Московской области.

Нарушения были выявлены в Воскресенске, Зарайске, Наро-Фоминске, Орехово-Зуево и Шатуре. Большинство из них были связаны с отсутствием разрешения на охоту.

В ведомстве напомнили, что у охотников обязательно должны быть оформлены охотничий билет, разрешение на ношение оружия, разрешение и путевка, выданные охотпользователем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в области проходила подготовка к пожароопасному сезону. В этом году он был открыт 20 марта.