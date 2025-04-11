В Подмосковье за неделю выписали штрафы за незаконную перевозку стройотходов на сумму более 5 млн рублей

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

За неделю камеры видеонаблюдения зафиксировали в Подмосковье 83 случая незаконной перевозки строительного мусора, штрафы по ним превысили 5,5 млн рублей. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В ведомстве уточнили, что в сравнении с предыдущей неделей число случаев транспортировки отходов без соответствующего разрешения уменьшилось на 15%. Наибольшее число нарушений зафиксировали в Химках, Мытищах и Долгопрудном.

Получить талон для легальной транспортировки отходов строительства можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.