В Подмосковье за неделю выставили на торги 121 объект

В Подмосковье на прошлой неделе на торги был выставлен 121 объект. Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, это 115 участков земли, четыре нежилых помещения и два лота на продажу участка со зданием.

К примеру, в Рузе предлагается купить участок земли площадью 16 соток. Он находится в деревне Ракитино и предназначен для личного подсобного хозяйства. Стартовая цена лота — 1,5 млн руб.

В Дмитрове предлагается в аренду участок площадью 15 соток под бытовое обслуживание, а в Шаховской можно арендовать участок площадью 60 соток под размещение объектов дорожного сервиса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе на сопровождении ЦСС находится свыше 6 тыс. объектов.