В Подмосковье за неделю выставили на торги свыше 120 новых объектов

В Подмосковье за неделю на торги выставили 129 новых объектов, сообщили в Комитете по конкурентной политике Московской области. Выбрать подходящий объект можно на интерактивной карте Единого портала торгов региона.

В числе представленных объектов — 80 участков земли в аренду, 46 участков на продажу, одно нежилое помещение в аренду и два нежилых помещения на продажу.

К примеру, в Волоколамске выставили на продажу участок земли под личное подсобное хозяйство в деревне Чащь. Его площадь составляет более 11 соток. Стартовая цена — 431,5 тыс. руб.

В Щелково доступен в аренду участок площадью более 149 соток под производственную деятельность, а в Павловском Посаде — участок площадью более 5 соток под хранение транспорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал старт строительству сразу трех индустриальных парков в Дмитрове, Раменском и Жуковском.