В Подмосковье за неделю выставили на земельно-имущественные торги более 100 объектов

В Подмосковье за неделю выставили на земельно-имущественные торги 103 объекта. Об этом сообщает комитет по конкурентной политике Московской области.

В частности, выставлены 93 земельных участка в аренду и на продажу, шесть нежилых помещений на продажу, два лота на продажу участка со зданием, два лота на заключение договора водопользования.

К примеру, в деревне Оксино в Чехове выставлен на продажу участок площадью 6,4 сотки для ведения садоводства. Стартовая цена — 496,5 тыс. рублей

В деревне Теперки в Орехово-Зуево можно арендовать участок площадью 17,3 сотки для ведения личного подсобного хозяйства. Начальная цена ежегодной аренды составляет 699,1 тыс. рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом порядке размещения НТО на частной земле.