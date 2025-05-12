В Подмосковье за неделю зафиксировали 8,8 тыс. прохождений нового «Урока цифры»

Подмосковные школьники за неделю около 8,8 тыс. раз прошли новый «Урок цифры». Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Новый урок посвящен технологиям защиты в интернете, работе антифрод-систем, безопасному общению в Сети. Пройти его можно до 25 мая.

Занятие рассчитано на учащихся 1–11 классов. Оно состоит из видеолекции и практических заданий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по оснащению детских школ искусств инструментами и оборудованием.