В Подмосковье за незаконное обращение с отходами наказали восемь нарушителей

Инспекторы эконадзора Министерства экологии и природопользования Московской области вынесли восемь постановлений о назначении административного наказания в отношении нарушителей, которые допустили незаконное обращение с отходами в трех округах на юге Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Нарушения в ходе рейдов помогли установить полицейские. Так, они задержали водителей большегрузного транспорта, которые незаконно перевозили отходы, в селах Булатниково и Молоково Ленинского округа. Подобные случаи также зафиксировали в Раменском и селе Еганово, нарушения допустили четыре водителя. Кроме того, в микрорайоне Белые Столбы в Домодедово гражданина задержали в ходе сброса отходов на открытый грунт. Всем нарушителям предстоит заплатить штрафы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.