В Подмосковье за незаконную охоту задержали 13 нарушителей

По итогам февраля 2026 года в Подмосковье в ходе рейдовых мероприятий по противодействию незаконной охоте инспекторы Управления государственного охотничьего контроля (надзора) задержали три группы браконьеров, в состав которых входили 13 человек. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

Нарушения выявили в Серпуховском охотничье-рыболовном хозяйстве и охотничьих угодьях Можайского района, жертвами оказались самка и молодой самец лося, а также двухгодовалый благородный олень. Специалисты составили протоколы по фактам этих случаев, проводятся следственные действия. За незаконную охоту может грозить наказание вплоть до лишения свободы.

В комитете добавили, что в Сергиево-Посадском округе инспекторы госохотконтроля обнаружили разделанные туши самок лосей трех и четырех лет,по данному факту возбуждено уголовное дело, идет поиск злоумышленников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.