В Подмосковье за незаконную охоту задержали 13 нарушителей

Более 10 нарушителей задержали за незаконную охоту в Подмосковье
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
По итогам февраля 2026 года в Подмосковье в ходе рейдовых мероприятий по противодействию незаконной охоте инспекторы Управления государственного охотничьего контроля (надзора) задержали три группы браконьеров, в состав которых входили 13 человек. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
Нарушения выявили в Серпуховском охотничье-рыболовном хозяйстве и охотничьих угодьях Можайского района, жертвами оказались самка и молодой самец лося, а также двухгодовалый благородный олень. Специалисты составили протоколы по фактам этих случаев, проводятся следственные действия. За незаконную охоту может грозить наказание вплоть до лишения свободы.
В комитете добавили, что в Сергиево-Посадском округе инспекторы госохотконтроля обнаружили разделанные туши самок лосей трех и четырех лет,по данному факту возбуждено уголовное дело, идет поиск злоумышленников.
