В Подмосковье за новогодние праздники провели более 500 спортивных мероприятий

В период новогодних праздников в Подмосковье провели более 500 спортивно-массовых мероприятий, их организовали в рамках традиционной «Декады спорта и здоровья». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

События посетили свыше 150 тыс. участников и зрителей, они охватили различные дисциплины — от лыжных гонок и массовых забегов до хоккея и сап-фестивалей. Так, например, на трассе Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной прошла предновогодняя Манжосовская лыжная гонка. В Балашихе в Пестовском парке прошел новогодний забег «5 верст», в Истре, Жуковском, Королеве, Красногорске, Мытищах, Наро-Фоминске, Одинцове, Орехово-Зуеве, Пушкино, Раменском, Реутове, Химках, Электростали и Краснознаменске — традиционные «Забеги обещаний».

В ведомстве добавили, что этой зимой в регионе оборудуют 165 лыжных трасс и 794 площадки для игры в хоккей и катания на коньках, 52 из которых — с искусственным льдом. В парках региона функционируют 48 катков с искусственным льдом и 62 лыжные трассы. Найти актуальную информацию о спортивных событиях региона можно найти на сайте «Спорт Подмосковья». Мероприятия проходят в рамках проекта «Зима в Подмосковье» и федеральной программы «Спорт Подмосковья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.