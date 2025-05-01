В Подмосковье за объекты благоустройства проголосовали более 330 тыс. человек

В Подмосковье за объекты благоустройства проголосовали свыше 330 тыс. жителей Подмосковья. Об этом рассказали в Министерстве благоустройства Московской области.

Всероссийское голосование стартовало 21 апреля и продлится до 12 июня. В регионе на выбор жителей выставили 289 территорий в 54 округах.

Наиболее активно в голосовании участвуют жители 31 округов, в том числе Воскресенска, Люберец и Щелково.

Помощь в голосовании жителям оказывают волонтеры. Они работают в общественных местах, на массовых мероприятиях, в образовательных учреждениях во всех округах.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев пригласил жителей области принять участие в голосовании по благоустройству.