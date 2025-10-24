В Подмосковье за осень в рамках промтуризма провели более 50 экскурсий

В Подмосковье реализуется программа «Промышленный туризм», в рамках которой участники специальной военной операции и члены их семей могут познакомиться с предприятиями региона, с начала осени в регионе провели более 50 таких мероприятий. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.