В Подмосковье за осень в рамках промтуризма провели более 50 экскурсий

Фото: [Артём Мишуков]

В Подмосковье реализуется программа «Промышленный туризм», в рамках которой участники специальной военной операции и члены их семей могут познакомиться с предприятиями региона, с начала осени в регионе провели более 50 таких мероприятий. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Подмосковье первым выступило с инициативой проводить экскурсии на производствах для участников спецоперации в рамках развития проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность», — сказал заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, председатель Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Кирилл Лосунчуков.

По его словам, участниками экскурсий этой осенью стали свыше 440 человек. Они посетили «Метровагонмаш», «Газдевайс», АК «Рубин», индустриальный парк «Есипово» и другие компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.

