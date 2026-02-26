В Подмосковье за парковку у контейнерных площадок за два месяца оштрафовали 608 автовладельцев

В Подмосковье за парковку вблизи контейнерных площадок за два месяца оштрафовали 608 автовладельцев, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Чаще всего нарушения фиксировали на Советской улице в Первомайском микрорайоне Королева, а также в поселках Володарского и Лопатино в Ленинском и на Рябиной улице в Одинцово.

Фиксировать нарушения помогали жители, использующие сервис «Народный инспектор».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как возводятся новые очистные в Кашире.