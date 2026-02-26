В Подмосковье за парковку у контейнерных площадок за два месяца оштрафовали 608 автовладельцев
Более 600 водителей оштрафовали за парковку у КП Подмосковья с начала года
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]
В Подмосковье за парковку вблизи контейнерных площадок за два месяца оштрафовали 608 автовладельцев, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Чаще всего нарушения фиксировали на Советской улице в Первомайском микрорайоне Королева, а также в поселках Володарского и Лопатино в Ленинском и на Рябиной улице в Одинцово.
Фиксировать нарушения помогали жители, использующие сервис «Народный инспектор».
