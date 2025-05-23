В Подмосковье за первый квартал 2025 года с помощью «умных» автомобилей вынесли около 300 постановлений
Постановления на 12,2 млн руб. вынесли в Подмосковье с помощью ИИ за три месяца
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
В Подмосковье за первый квартал текущего года с помощью автомобилей, оснащенных искусственным интеллектом, было вынесено 266 постановлений. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Так, посредством „умных“ автомобилей за первый квартал вынесено 266 постановлений на сумму 12,2 млн рублей», — рассказали в ведомстве.
Больше всего нарушений за указанный период выявили в Одинцово, Балашихе и Подольске.
«Умные» автомобили используются для проверки состояния дворовых и общественных территорий. Они помогают выявлять различные нарушения. Самые частые из них — несвоевременная уборка, вандальные надписи, навалы мусора.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как в области прошел месяц чистоты.