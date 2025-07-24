В Подмосковье за полгода из аварийных домов переселили порядка 3 тыс. человек

В Подмосковье за первые шесть месяцев текущего года из аварийных домов в новые квартиры переехали около 3 тыс. человек. Об этом сообщили в Московской областной думе.

В общей сложности за указанный период в регионе расселили 46,5 тыс. кв. м аварийного жилфонда. На расселение аварийных домов выделили более 24 млрд руб.

По итогам 2024 года в Подмосковье расселили 138 тыс. кв. м аварийного жилья. В новые дома переехали 8,5 тыс. жителей. На эти цели направили 17,5 млрд руб.

В программу расселения аварийного жилфонда в Подмосковье включено 800 тыс. кв. метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что с 2019 года в рамках госпрограммы в регионе переселили около 28 тыс. семей, проживавших в аварийных домах.