В Подмосковье за полгода обследовали более 80 тыс. земельных участков на предмет нарушений

В Подмосковье земельные инспекторы с начала года обследовали около 80,6 тыс. участков на предмет нарушений земельного законодательства. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Обследования земли проводятся с использованием мобильного приложения «Проверки Подмосковья». В нем же фиксируется выявленное нарушение, а также загружаются материалы об участке.

«Деятельность наших инспекторов направлена прежде всего на целевое использование и охрану земли в регионе. И здесь главная цель — сподвигнуть собственников или арендаторов на соблюдение земельного законодательства», — подчеркнул глава министерства Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в области на сопровождении ЦСС находится более 6,2 тыс. проектов.