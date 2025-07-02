В Подмосковье за полгода перевели более 2 тыс. дачных домов в статус жилых

В Подмосковье за первые шесть месяцев текущего года 2,1 тыс. дачных домов были переведены в статус жилых. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Жители региона могут перевести садовые дома в статус жилых. Речь идет об объектах, расположенных на территориях СНТ. Земельные участки должны иметь вид разрешенного использования «ведение садоводства».

Признать садовый дом жилым можно по упрощенной процедуре. Сначала нужно подтвердить соответствие дома требованиям надежности и безопасности, а затем подать заявление на сайте госуслуг региона.

У статуса жилого дома есть преимущества. Можно в нем прописаться, получить налоговый вычет за его покупку, купить дом на средства маткапитала.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ходе строительства домов для расселения аварийного жилья в Подольске.