В Подмосковье за полгода провели анализ 180 образцов кормов и кормовых добавок для животных

В Подмосковье выросло количество исследованных проб кормов и кормовых добавок для животных. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, за период с января по июнь текущего года в филиале Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК по Москве и Подмосковью провели анализ 180 образцов. Этот показатель в 2,5 раза превысил результат за аналогичный период 2024 года.

Всего было проведено свыше 1,5 тыс. лабораторных исследований. Проверяли качество полнорационных кормов для кошек и собак, а также комбикормов и кормовых добавок. Образцы оценивали по 16 ключевым параметрам. В результате в четырех образцах комбикормов и кормовых добавок выявили несоответствие требованиям нормативных документов. Полученные сведения были переданы в Россельхознадзор.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве крупнейшего в Европе животноводческого комплекса. Его начали возводить в Сергиевом Посаде.