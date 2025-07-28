В Подмосковье за полгода родилось более 34 тыс. детей

В Подмосковье за первые полгода 2025-го на свет появилось 34 045 детей. Это 47,3% планового показателя на год. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Он отметил, что в регионе уделяют особое внимание профилактике репродуктивных заболеваний; мониторингу здоровья женщин детородного возраста; раннему выявлению факторов риска на протяжении беременности; поддержке беременных на всех этапах; развитию программ по планированию семьи.

Помимо этого, в регионе создают условия для раннего выявления нарушений развития у детей, сопровождению детей с особенностями здоровья, повышению роли профилактики и созданию благоприятной среды в первые годы жизни ребенка.

Забелин рассказал и о показателях смертности в регионе. Этот показатель за полгода составил 49 тыс. Из общего числа умерших 13% — жители других регионов. Основными причинами смертей являются болезни системы кровообращения, сердечно-сосудистые заболевания, ДТП. При этом в области на 29% снизилась смертность от онкологии и на 19% — от заболеваний нервной системы.

Жителей региона призвали регулярно проходить диспансеризацию и скрининги. Диспансеризацию в области прошли уже более 1,6 млн жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил на работу в область медиков из других российских регионов.