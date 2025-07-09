В Подмосковье за полгода установили почти 6 тыс. камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион»

В Подмосковье за первые полгода установили более 5,8 тыс. камер видеонаблюдения, интегрированных в систему «Безопасный регион». Об этом рассказали в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

Таким образом, общее число установленных в регионе видеокамер системы составляет уже более 155 тыс. С января текущего года благодаря видеокамерам системы в области раскрыли более 2 тыс. преступлений. Было составлено порядка 2 тыс. протоколов за совершение административных правонарушений в общественных местах.

Камеры устанавливают у входов в подъезды, в общественных местах, во дворах и парках, на пешеходных переходах, на крупных дорожных развязках и перекрестках. Места для установки определяют межведомственные рабочие группы. Также проголосовать за локацию могут жители. Голосование «Сделаем Подмосковье безопасным вместе» проводится ежегодно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о падении БПЛА в Сергиевом Посаде.