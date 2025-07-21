В Подмосковье за полгода вакцинировали от опасных заболеваний около 140 тыс. домашних животных

В Подмосковье за первые шесть месяцев текущего года вакцинацию от опасных заболеваний прошли около 140 тыс. домашних животных. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В частности, подмосковные ветеринары поставили прививки почти 83 тыс. собак и порядка 57 тыс. кошек.

Бесплатную вакцинацию от бешенства «Рабиканом» прошли более 91 тыс. животных. Остальные прививки были поставлены платно. Они защищают от целого ряда опасных заболеваний, включая чуму, панлейкопению, калицивирусную инфекцию.

Ранее в министерстве рассказали, что в Подмосковье были зарегистрированы более 38,7 тыс. домашних животных.