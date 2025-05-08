В Подмосковье за сутки ликвидировали два лесных пожара

В подмосковных лесах за последние сутки было ликвидировано два возгорания. Об этом рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области.

Первый пожар произошел на территории Озерного участкового лесничества в 1 км от микрорайона ВНИИПО Балашихи. Его заметили жители. В ликвидации возгорания участвовали девять человек и три единицы техники. Пожар был потушен за два часа.

Второй пожар выявили с помощью системы видеомониторинга. Он произошел в Рошальском участковом лесничестве в 1 км от поселка Бакшеево в Шатуре. Возгорание ликвидировали пять человек и три единицы техники. На это ушло меньше часа.

Причиной обоих возгораний стали действия человека. Виновников пожаров устанавливают.

Ранее губернатор региона рассказал о подготовке области к пожароопасному сезону.