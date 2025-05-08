В Подмосковье за сутки ликвидировали два лесных пожара
В лесах Подмосковья за сутки потушили два возгорания
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В подмосковных лесах за последние сутки было ликвидировано два возгорания. Об этом рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области.
Первый пожар произошел на территории Озерного участкового лесничества в 1 км от микрорайона ВНИИПО Балашихи. Его заметили жители. В ликвидации возгорания участвовали девять человек и три единицы техники. Пожар был потушен за два часа.
Второй пожар выявили с помощью системы видеомониторинга. Он произошел в Рошальском участковом лесничестве в 1 км от поселка Бакшеево в Шатуре. Возгорание ликвидировали пять человек и три единицы техники. На это ушло меньше часа.
Причиной обоих возгораний стали действия человека. Виновников пожаров устанавливают.
Ранее губернатор региона рассказал о подготовке области к пожароопасному сезону.