В Подмосковье за сутки ликвидировали один лесной пожар

За сутки в регионе был устранен один пожар на лесных землях. Он произошел на территории Озерного участкового лесничества, передает комитет лесного хозяйства Московской области.

Возгорание было обнаружено местными жителями примерно в километре от микрорайона ВНИИПО в Балашихе. На место оперативно выехали специалисты. В ликвидации возгорания участвовали девять человек. Также привлекли четыре единицы спецтехники.

Пожар был устранен меньше чем за полтора часа. Причиной возгорания стали действия человека. Подозреваемых в поджоге устанавливают.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как в области проводилась подготовка к пожароопасному периоду.