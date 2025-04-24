В Подмосковье за сутки ликвидировали один лесной пожар

В среду, 23 апреля, на территории гослесфонда Подмосковья произошел один пожар, его зафиксировали при наземном патрулировании Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес» в Озерном участковом лесничестве в 2 км от микрорайона ВНИИПО в Балашихе. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.