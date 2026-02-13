В Подмосковье за три года больницам передали 18 аппаратов КТ
Почти 20 КТ-аппаратов ввели в работу в больницах Подмосковья за три года
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Восемнадцать КТ-аппаратов ввели в работу в больницах Подмосковья за три года. В общей сложности на их закупку направили более 1 млрд рублей, передает Министерство здравоохранения Московской области.
Один из компьютерных томографов установили сегодня в Реутовской больнице. Он стал уже вторым КТ-аппаратом, установленным в регионе с начала 2026 года.
Новый КТ пока работает в тестовом режиме. Обследоваться можно бесплатно в рамках ОМС, если имеются медицинские показания.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о необходимости трансформации сферы здравоохранения в регионе.