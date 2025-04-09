В Подмосковье за три месяца 1,6 тыс. собственников земли изменили вид разрешенного использования своих участков

Свыше 1,6 тыс. собственников изменили вид разрешенного использования земельных участков в области по итогам первых трех месяцев 2025 года. Об итогах квартала рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

В ведомстве отметили, что за указанный период соответствующая услуга была оплачена собственниками земли более чем на 780 млн руб. По расчету платы за изменение ВРИ было направлено порядка 2,3 тыс. положительных решений примерно на 1,4 млрд руб.

По итогам прошлого года в регионе был изменен вид разрешенного использования более 10 тыс. участков земли на 2,8 млрд руб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об ипотеке, действующей в регионе, и строительстве нового жилья.