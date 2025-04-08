В Подмосковье за три месяца отремонтировали более 2,3 тыс. дверей подъездов
Свыше 2,3 тыс. дверей отремонтировали в подъездах Подмосковья с начала года
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
Свыше 2,3 тыс. дверей отремонтировали в подъездах Подмосковья с начала текущего года, рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Ремонтные работы провели по заявкам жителей. В том числе были приведены в порядок пружины и доводчики.
За состояние подъездных дверей отвечает управляющая организация. В случае какой-либо неисправности следует обратиться в такую компанию. Также можно оставить заявку на ремонт через Единую диспетчерскую службу.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал информировать жителей о ходе капитального ремонта в домах.