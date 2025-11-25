В Подмосковье за восемь лет построили 36 млн кв. м нежилых зданий

С 2017 года в Подмосковье при поддержке областного Центра содействия строительству построили более 8 тыс. нежилых зданий общей площадью 36 млн кв. м. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян уточнил, что с ноября 2023 года в регионе было выдано свыше 5 тыс. разрешений на строительство и чуть менее 3 тыс. разрешений на ввод в эксплуатацию нежилых объектов. За это было построено 170 объектов социальной инфраструктуры, создано более 111 тыс. рабочих мест и привлечено 512 млрд рублей инвестиций.

Искусственный интеллект, встроенный в цифровую платформу «АИС ЦСС», позволил сократить средний срок выхода на стройку до семи месяцев.

«Чтобы инвестор смог из любой точки мира наблюдать за сопровождением его строительного проекта, мы создали мобильное приложение ПРОЕКТУМ. Это уникальная платформа, позволяющая в режиме онлайн видеть процент реализации дорожной карты или статус строительства», — добавил Гарибян.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие голосовые помощники и ИИ-проекты есть в Подмосковье.