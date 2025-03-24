В Подмосковье за выходные ликвидировали более 20 палов сухой травы
Подмосковные огнеборцы за выходные ликвидировали свыше 20 палов травы
Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]
Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» ликвидировали более 20 палов сухой травы за прошедшие выходные. Возгорания произошли в Волоколамске, Можайске, Рузе, Шаховской, Наро-Фоминске.
Специалисты напомнили, что жечь сухую траву нельзя. Такие возгорания могут очень быстро перерасти в торфяные или лесные пожары, ликвидация которых требует привлечения значительных сил и средств. В результате гибнут животные, птицы и растения.
«Основной довод поджигателей сухой растительности состоит в том, что такой метод способствует более быстрому росту травы, однако это мнение ошибочно. Ситуация повторяется из года в год, и причиной является халатность людей и игнорирование элементарных правил пожарной безопасности», — подчеркнул замначальника территориального управления № 2 Андрей Образцов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о старте пожароопасного периода 20 марта. В области провели масштабную подготовку.