В Подмосковье за выходные ликвидировали более 20 палов сухой травы

«Основной довод поджигателей сухой растительности состоит в том, что такой метод способствует более быстрому росту травы, однако это мнение ошибочно. Ситуация повторяется из года в год, и причиной является халатность людей и игнорирование элементарных правил пожарной безопасности», — подчеркнул замначальника территориального управления № 2 Андрей Образцов.