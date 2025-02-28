В Подмосковье за зиму вывезли 600 тыс. кубометров снега
Дорожники Подмосковья вывезли 600 тыс. кубометров снега за зиму
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Дорожные службы Подмосковья за эту зиму провели около 60 циклов противогололедной обработки дорог и вывезли 600 тыс. кубометров снега, из них 100 тыс. — с региональных дорог. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Сейчас в условиях переменчивой погоды дорожные службы продолжают круглосуточный мониторинг, чтобы оперативно реагировать и проводить необходимые работы для обеспечения безопасного проезда», — уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Безопасный проезд на дорогах в зимний период обеспечивали около 2,4 тыс. дорожных рабочих и более 2,6 тыс. единиц спецтехники. В ведомстве уточнили, что в марте после наступления постоянной плюсовой температуры дорожники перейдут на летнее содержание.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.