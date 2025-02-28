В Подмосковье за зиму вывезли 600 тыс. кубометров снега

Дорожные службы Подмосковья за эту зиму провели около 60 циклов противогололедной обработки дорог и вывезли 600 тыс. кубометров снега, из них 100 тыс. — с региональных дорог. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.