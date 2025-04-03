В Подмосковье задержали двоих мужчин, которые избили жителя из-за замечания

Подмосковные полицейские задержали двоих мужчин, которые избили жителя Мытищ из-за сделанного им замечания. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел у жилых домов, расположенных на улице Дубки в Здравнице. Местный житель 1978 года рождения сделал замечание мужчинам, которые выбрасывали мусор из окна квартиры. В результате возник конфликт. Ссора переросла в драку, в ходе которой злоумышленники избили жителя. С травмами тот был госпитализирован.

Нападавших задержали. Ими оказались жители 1990 и 1991 годов рождения. На злоумышленников завели уголовное дело.

Ранее в Подмосковье был задержан житель Дмитрова за избиение своего родственника во время пьяной ссоры.